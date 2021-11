L'Espanyol ha sentenciat al Granada a la primera part al RCDE Stadium amb gols de Pedrosa, al minut 31, i Raúl de Tomás, al 42, sense que l'equip andalús pogués respondre a la segona part.

El conjunt blanc-i-blau ha rebaixat el seu plantejament ofensiu després del descans i la societat formada per Jorge Molina i Suárez ha pogut sorprendre als catalans en dues ocasions. Com ja porta sent habitual, els de Vicente Moreno es van trobar amb un excels Diego López.