Novè partit i novè triomf del Barça a la Lliga Iberdrola. Quatre dies abans de rebre el Hoffenheim a la Lliga de Campions, les jugadores de Jonathan Giráldez han solventar el compromís matinal en terres basques amb tres gols a la primera part. Jana Fernández, la jove defensa de Sant Esteve Sesrovires, ha estat titular, i en les files locals ha destacat la porteria igualadina Noèlia García, que ha evitat amb les seves aturades que les líders aconseguissin una gran golejada.

El Barça, sense les lesionades Bruna i Mariona ni la noruega Graham Hansen, que estarà unes setmanes de baixa per uns problemes cardíacs, ha ensenyat les dents des del primer moment i no ha trigat a agafar la pilota per controlar el temps del partit. Tot i això, Cata Coll, que avui ha jugat en el lloc de la titular habitual Sandra Paños, ha hagut d'intervenir al quart d'hora de joc per blocar la pilota en una falta executada per Ruth Álvarez.

Les blaugrana han obert el marcador al minut 19 quan Cronogorcevic ha rematat de cap una centrada de Martens des de la dreta. La neerlandesa també ha estat la protagonista del 0-2, cinc minuts després, en fer des de l'esquerra una altra centrada per la jugadora suïssa. En aquesta ocasió, Noèlia ha pogut aturar la pilota, però Oshoala ha aprofitat el refús per anotar el seu 11è gol a la Lliga, una xifra que la manté com a màxima anotadora del campionat.

En el 29, la igualadina ha tornat a demostrar la seva categoria i ha evitat el gol de Jenni Hermoso en una rematada de cap. Tot i l'abassegador domini barcelonista, en el 37 Jana ha hagut d'intervenir per evitar el contracop local. I un minut després, la centrada de Martens l'ha rematat Leila, Noèlia ha refusat i Hermoso ha caçat la pilota per fer el 0-3.

En la segona part, el Barça ha topat en diferents ocasions amb les aturades de la portera de la capital de l'Anoia. Mapi, en el 47, ha xutat prop de l'escaire, dos minuts després Cronogorcevic no ha pogut batre una encertada Noèlia, que al 86 també ha estat atentat per avortar el xut de Pina des de la frontal de l'àrea.

Les blaugrana reben dimecres el Hoffenheim, i dissabte tornaran a trepitjar la gespa de l'Estadi Johan Cruyff en un dels partits més complicats, a priori, de la Lliga. A partir de les 12 h, el rival serà el Llevant d'Alba Redondo i la monistrolenca Núria Mendoza.

FITXA

Eibar: Noèlia, Altonaga (Aparicio, min 60), Puyi (Esteve, min 70), Ana de Teresa (Morera, min 58), Queralt Gómez, Navarro (Kundan, min 58), Gantxegi, Vergés, Álvarez, Elorza i Campos.

FC Barcelona: Coll, Torrejón (Parees, min 69), Jana Fernández, Mapi León, Leila, Patri (Engen, min 62), Aitana, Jenni, Martens (Melanie, min 62), Crnogorcevic i Oshoala (Pina, min 61).

Àrbitre: Beatriz Cuesta. En el minut 31, es va lesionar i va ser substituïda per Íngrid Pardo. Va ensenyar targeta groga a Vergés (min 88).

Gols: 0-1 Crnogorcevic, min 19. 0-2 Oshoala, min 24. 0-3 Jenni Hermoso, min 38.