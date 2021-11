Un primer temps esplendorós, una lesió dolorosa i una segona part que demostra que el Barça més que a Xavi el que necessita és un miracle. Tres actes per la tragèdia que l’equip de Sergi ha representat avui a la tarda a Balaidos. Un partit en què els blaugrana han meravellat com no ho havien fet encara, amb una gran eficàcia golejadora. Però al caire del descans, quan Ansu s'ha posat la mà a la cuixa esquerra, el Barça ha començat a córrer cap al penya-segat i s'ha llançat al buit (3-3) en un minut final que Hernández Hernández, l’àrbitre que un dia no va concedir un gol del Barça amb la pilota entrant un metre a la porteria del Betis, ha regalat al Celta amb el temps ja exhaurit.

La tarda ha començat amb un ensurt i ha acabat amb un enorme disgust. Quan encara no es portaven ni dos minuts disputats, Denis ha servit en profunditat a Iago Aspas que, sol davant de Ter Stegen, ha rematat malament i ha estalviat al Barça una altra osca a l’estadística que diu que sovint encaixa en el primer xut que rep.

A partir d’aquí, i malgrat que els locals han trobat espais als dos extrems de l’atac en alguna altra ocasió, la màquina del Barça s'ha posat a funcionar. En el 4, Alba ha servit a Ansu a la banda esquerra i el jove davanter, després de marejar Hugo Mallo, ha xutat creuat per batre Dituro. Una nova exhibició de talent i eficàcia del 10 blaugrana, que en els darrers instants de la primera part s'ha lesionat als isquiotibials de la cama esquerra i perilla la seva presència en el derbi contra l’Espanyol del 20 de novembre -ara venen partits de seleccions- i en el matx decisiu de la Champions contra el Benfica del 23. Un problema més per a Xavi.

I entre ambdues accions, dos gols amb protagonisme pel jove Nico, que ha signat un altre partit superb. En el 17, ha fet d’extrem, ha arribat a la línia de fons i ha servit per Busquets, que ha fet el 0-2 amb un xut col·locat. I en el 34 ha regatejat dos rivals abans d’enviar l’esfèrica a Alba, que ha centrat perquè Memphis, de cap, posés el 0-3 al marcador. La culerada es fregava els ulls i no era precisament perquè l’hora del partit convidés a la migdiada.

Caiguda lliure

Sergi ha repetit l’11 de Kiev, amb Gavi situat a l’extrem dret per obrir el camp i obligar a sortir el lateral Galán. El Barça fluïa, i només algunes imprecisions defensives tacaven el seu expedient del primer temps. I aleshores Ansu s'ha lesionat, Eric va demanar el canvi per unes molèsties al soli de la cama dreta i el Barça es va destensar. O, tal com ha dit De Jong al final del partit, ha jugat a la segona part sense personalitat. Era previsible que el Celta sortís a mossegar, però no tant que els blaugrana perdessin de cop i volta la intensitat dels 45 minuts inicials.

Sergi ha fet entrar Balde en el lloc d’Ansu, i més tard a Riqui per substituir Nico, i fins i tot a Abde per rellevar Gavi. Davant dels periodistes, no ha negat que Coutinho es negués a sortir a jugar. Sigui com sigui, un Celta més voluntariós que brillant ha passat per sobre d’un Barça incapaç de reprendre el control del partit. Aspas ha fet el primer gol local recollint una pilota lateral que un irreconeixible Ter Stegen no ha blocat. L’àrbitre n'ha anul·lat dos de Galhardo (fora de joc) i Nolito (mans), però l’exblaugrana s'ha anticipat tant a Alba com a un nerviós Lenglet en el 73 per posar el 2-3.

Amb De Jong en una posició més centrada, el Barça ha mitigat en part la pressió del Celta, i el jugador dels Països Baixos ha estat a punt de sentenciar amb un xut al travesser. Però la bola de neu ja feia estona que rodolava pendent avall i s'ha acabat estavellant al fons de la vall quan Aspas, amb una rosca, ha fet embogir Balaidos. Xavi té molta, molta feina per endavant.