El Llevant continua escalant posicions a la classificació i, a l'espera del què faci demà diumenge l'Atlètic de Madrid a València, ocupa plaça de Lliga de Campions. L'equip en el que juga com a titular la defensa central Núria Mendoza, filla de Monistrol de Montserrat, s'ha imposat aquesta tarda per 2-3 al camp de l'Athletic de Bilbao en un matx entre dos dels conjunts més en forma de la competició i que s'ha decidit a darrera hora.

L'Athletic s'ha avançat molt aviat, al minut 2, amb un gol de Lucía García. Però el Llevant ha pogut equilibrar el marcador al quart d'hora de joc gràcies a Gio, la jove brasilera cedida pel Barça, que va aprofitar el refús de Valenzuela a xut de Navarro. Però les locals van tornar a situar-se per davant amb un gol de penal de Murua, propiciat per unes mans de Mendoza.

Les valencianes van intentar empatar de nou i Toletti i Gio van disparar contra la porteria de Paraluta, que a la mitja part va substituir la lesionada Valenzuela. Al 66, Jucinara va estavellar la pilota al pal, i tres després Leire Baños va rematar al fons de la porteria bilbaina una centrada de Toletti que Redondo va deixar passar de llarg.

El matx entre dos dels equips que lluiten per continuar a la zona noble de la classificació va tenir un final d'infart. En el 85, Toletti va fer el 2-3 de falta, però el Llevant no ho va tenir lligat fins que Paraluta no va aturar un penal executat per l'Athletic.

FITXA

Athletic Club: Quiñones, Valdezate, Uriarte, Moraza, Murua, Unzué (Oguza, min 68), Lucía García, Corres (Arana, min 54), Uriarte (Hernández, min 68), Azkona i Peke (Gimbert, min 91).

Llevant: Valenzuela (Paraluta, min 46), Toletti, Mendoza, Leire, Méndez (Cometti, min 41), Guerrero, Gio (Crivelari, min 84), Carol (Tomás, min 61), Calligaris, Navarro (Alba Redondo, min 61) i Jucinara.

Àrbitre: Elena Casal. Va expulsar Valenzuela al minut 83. Va ensenyar targetes grogues a Mendoza (min 26), Toletti (min 39), Unzué (min 44) i Paraluta (min 93).

Gols: 1-0 Lucía Garcia, min 2. 1-1 Gio, min 17. 2-1 Murua (p), min 27. 2-2 Baños, min 69. 2-3 Toletti, min 85.