Fins que no trepitgi el parquet i comenci el partit, no se sabrà com d’afectat té el peu, però el nigerià Chima Moneke va viatjar ahir amb la resta dels companys i l’equip tècnic del Baxi Manresa a Burgos per enfrontar-se avui al vespre a l’Hereda San Pablo en la 9a jornada de la Lliga Endesa. Tot i la lesió anunciada dimecres, el carismàtic ala-pivot de l’equip bagenc intentarà estar el millor possible en un duel al qual no se sap si hi arribarà Joe Thomasson. L’escorta, però, té la millor de les justificacions: es preveia que ahir fos pare i, en aquest cas, avui agafarà el vol cap a la ciutat castellana per afegir-se al grup.

«Crec que jugarà, té unes molèsties al peu que són molt doloroses, però ell vol fer un esforç; sap que el necessitem, i s’ha posat a disposició de l’equip, per això hi viatja», va indicar l’entrenador del Baxi sobre Moneke, que es va fer un edema a l’articulació metatarsofalàngica d’un dit del peu esquerre. «Veurem en quines condicions es troba i quina podrà ser la seva aportació un cop siguem al partit, però espero que pugui jugar al cent per cent», va afegir el tècnic català.

Martínez va apuntar que, tot i els canvis experimentats aquest estiu, «el Burgos manté la seva columna vertebral», de la qual en forma part l’ex del Baxi Alex Renfroe. «Els bons jugadors sempre condicionen, però no condicionarà el que nosaltres farem», va assegurar. «El Burgos no és només Renfroe, sinó un equip», va respondre quan va ser preguntat pel base.

Sobre les característiques del rival, Martínez va destacar que el Burgos és el líder de la competició en la faceta rebotejadora, «una qualitat que a casa encara s’exagera més». Sobre el fet que l’equip només ha guanyat 1 dels 4 partits jugats fora de casa a l’ACB, el tècnic va fer esment de la importància que torna a tenir la presència del públic ja superada la pandèmia. «Les pistes s’escalfen, les aficions pressionen, i això té influència en el joc dels equips i en l’arbitratge», va dir.

Retrobar bones sensacions

Després de vuit partits, el Baxi ocupa una còmoda posició al bell mig de la taula classificatòria, amb un balanç equilibrat de victòries i derrotes. El Burgos, en canvi, està un pèl per sota, amb només 3 triomfs fins ara. I acostumat a l’èxit com ho ha estat les darreres temporades –havent guanyat 2 Champions i 1 Mundial de clubs–el conjunt que dirigeix Zan Tabak (campió de l’NBA el 95 als Houston Rockets d’Olaujowon, si bé amb poca participació) vol «recuperar sensacions». Dimecres ho va començar a fer en derrotar l’Oldenburg en partit de la Champions al Coliseum burgalès.

«Les dues claus del Manresa són: és un equip molt atlètic, que juga molt a camp obert, i el seu rebot ofensiu», va indicar el tècnic croat. I, lloant que els bagencs són els líders en possessions de l’ACB, va reflexionar que «la majoria dels equips espanyols fan un bàsquet de transició, hi ha poc atac estàtic, i aquesta és la principal preocupació en l’adaptació dels jugadors que venen de fora».

Tabak, que al Zielona Gora polonès va entrenar els ara manresans Berzins i Thomasson, va apuntar que per aturar el joc del Baxi «hem d’executar millor el nostre atac i no perdre pilotes (el Baxi és el màxim recuperador de la lliga), carregar el rebot ofensiu perquè no puguin jugar al contraatac, fer faltes tàctiques per evitar que corrin i defensar molt bé els primers 5 segons del seu atac».