El Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández no ha pogut donar la sorpresa a Valdebebas i ha caigut davant el Real Madrid, que ha encadenat així el seu segon triomf consecutiu per primer cop en aquesta edició de la Lliga Iberdrola. Un gol d'Esther González al minut 54 ha estat decisiu per decantar la balança. Les vallecanes haurien pogut empatar en el tram final del partit, però Misa ha estat molt sòlida sota els pals.

El Rayo continua a la part baixa de la classificació, amb 4 punts en 9 jornades. El Vila-real, cuer amb els mateixos punts, ha perdut per 0-3 amb el Madrid CFF en un altre dels partits de la jornada matinal, mentre que el València, l'altra conjunt amb 4 punts, rep demà diumenge (11.30 h) l'Atlètic de Madrid.

FITXA

Real Madrid: Misa, Andrés, Gálvez, Florentino, Zornoza, Moller (Rodríguez, min 82), Oroz (Abelleira, min 73), Kenti Robles, Carmona (Navarro, min 86), Nakihari (Athenea, min 81) i Esther González.

Rayo Vallecano: Larqué, Ballesté, García, Paula Fernández, Sáez, cabral (Bulatovic, min 64), Leles (Tanaka, min 74), Ponciano (Pauleta, min 63), Paula Andújar, Bores i Freitas (Aedo, min 74).

Àrbitre: Arantza Gallastegui. Ha ensenyat targetes grogues a Zornoza (min 34) i Freitas (min 49).

Gol: 1-0 Esther González, min 54.