El Sala 5 Martorell va aconseguir una altra victòria, a la complicada pista d’un dels millors equips de la categoria, la Barceloneta (2-4). El conjunt martorellenc va encadenar el vuitè partit consecutiu amb ple de victòries per continuar com a líder invicte al grup 3 de la Segona Divisió B. L’equip martorellenc va saber aprofitar les seves ocasions per endur-se els tres punts davant d’un rival que va posar les coses difícils i que ho va intentar fins al darrer moment. Els homes dirigits per Víctor González encadenen una setmana més la bona dinàmica de resultat i obren forat de cinc punts amb el segon classificat, l’Eivissa Gasifred.

La setmana vinent els jugadors del conjunt de Martorell rebran la visita a casa de l’equip de l’Escola Pia de Sabadell. L’equip vallesà ocupa la vuitena posició, amb deu punts.