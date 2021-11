Poques setmanes després de guanyar el Campionat del Món de trial a l'aire lliure per 15è cop, el pilot de Piera Toni Bou va posar ahir a la nit la primera pedra per conquerir el que també seria el seu 15è ceptre mundial indoor. El corredor de l'equip Repsol Honda es va imposar en la primera de les dues proves de les que consta el certamen, enguany més reduït que en anteriors ocasions a causa de la pandèmia, celebrada al pavelló poliesportiu d'Andorra la Vella.

La prova andorrana de l'anomenat Mundial de X-Trial va començar amb una ronda classificatòria en la qual l'anoienc va cometre algunes errades que el van deixar en 4a posició, amb 7 punts de penalització. En la segona fase, però, a la recerca del pas a la final dels dos millor pilots, Bou ha fet el circuit sense sumar cap punt de penalització.

En la final, Bou i Raga van oferir una gran actuació que el de Piera es va anotar repetint de nou el 0 a la seva casella de penalitzacions. Raga, en canvi, hi va escriure un 11.

La segona i última cita del campionat tindrà lloc el diumenge 21 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

"Estic súper content per aquesta victòria", va declarar Bou després de la prova d'Andorra. "Després de vint mesos sense participar en X-Trial, les sensacions han estat estranyes avui. Tornar a competir davant del públic, i a més el públic andorrà, ha estat increïble", va afegir el pierenc, que lidera el campionat amb 20 punts, per davant d'Adam Raga (15) i Jaime Busto (12), anit tercer.

Bou va explicar que "sabem que Barcelona, que també és la carrera de casa meva, serà molt complicat, i per això era important guanyar avui a Andorra". En l'anàlisi de la prova, el pierenc va apuntar que "al principi he assegurat algun punt i he comès alguna errada. Però en la segona volta i a la final, ha estat espectacular, no només perquè no he comès penalitzacions, sinó perquè m'he sentit molt a gust pilotant, amb seguretat i agressivitat. Estic molt content amb el meu pilotatge, però sobretot amb l'equip. Els vull agrair tot el treball que han fet aquest últim mes després de guanyar el Mundial indoor per posar a punt la moto per fer el campionat indoor".

CLASSIFICACIÓ X-TRIAL ANDORRA:

Toni Bou (Repsol Honda Team) 0 punts Adam Raga (TRRS Factory Team) 11 punts Jaime Busto (Vertigo Factory Team) 5 punts Matteo Grattarola (Beta Factory Racing) 5 punts Jeroni Fajardo (Sherco Factory Team) 17 punts Miquel Gelabert (Gas Gas Factory Team) 30 punts Gabriel Marcelli (Montesa Factory) 11 punts Toby Martin (TRRS Factory Team) 16 punts Jorge Casales (Gas Gas Factory Team) 20 punts

CLASSIFICACIÓ DEL MUNDIAL: