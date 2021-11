Els dos grans continuen intractables a la Lliga Endesa, amb un ple de victòries després de nou partits del Barça i un sol entrebanc d’un Reial Madrid que ahir va passar per damunt del seu adversari. La jornada també va viure l’enfonsament de l’Unicaja, que només ha guanyat tres partits i que ahir va caure davant d’un Baskonia que tampoc no ha arrencat bé l’any.

Al Fontes do Sar, el Barça va superar l’Obradoiro per 64-79 amb un resultat més ampli que no pas es va veure durant el duel, principalment en els tres primers períodes. Va ser en aquesta fase, després d’un descans de Birutis, el millor del seu equip amb 24 punts, que els blaugrana van imposar un parcial de 3-15 i ja es van escapar definitivament. Mirotic, amb 18 punts, va ser el millor del conjunt visitant.

Més fàcil encara ho va tenir el Reial Madrid, que en el partit que posava punt final a la jornada es va abraonar damunt del Surne Bilbao, al qual va vèncer per un clar 95-61 en un duel sense color. En els blancs, Hanga, amb 19 punts, i Yabusele, amb 18, van ser els millors davant d’un adversari que va tenir en els 14 punts de Goudelock la seva arma més eficaç, tot i que no gaire.

En el partit de grans vinguts a menys, el Bitci Baskonia va derrotar l’Unicaja per 92-89 en un partit en què Granger i Sedekerskis van ser els màxims anotadors, amb 24 i 22 punts, però en què el més decisiu va ser Giedraitis, amb un triple i un rebot al final.

També ahir, victòria clara del Lenovo Tenerife com a local contra el MoraBanc Andorra per 79-70, amb 16 punts de Wiltjer, i reacció del Casademont Saragossa, que enfonsa el Betis, al qual va vèncer per 82-72.