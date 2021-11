El CB Martorell s’acosta a la zona alta de la classificació del seu subgrup després de desfer-se del Tenea Esparreguera en un duel que es va caracteritzar per les enganxades entre els jugadors de les dues formacions i que va finalitzar amb una doble lesió del local Albert Valle i amb l’expulsió del tècnic local, Jordi Pi.

Després de dos quarts en què cada equip havia manat en cadascun d’ells, el Martorell en el primer i l’Esparreguera en el segon, la igualtat presidia el tercer, en què els forans s’havien arribat a avançar per vuit punts (40-48), quan, en una acció de bloqueig amb Campaña, Albert Valle en va sortir amb l’espatlla dislocada i el nas trencat. L’acció va continuar amb una enganxada entre les banquetes i la desqualificació de l’entrenador local.

El CB Martorell va fer servir l’acció com a motivació i va igualar al final del tercer període, amb un empat a 55 punts que ho deixava tot obert per al tram final, en què la igualtat i l’emoció eren presents a la pista. Aquesta es va anar mantenint amb alternatives constants fins que tres punts de Martos, després d’una cistella i un tir lliure, van donar una davantera al Martorell que ja semblava definitiva. De tota manera, l’Esparreguera va disposar de la darrera pilota, però el tir de tres punts de Guim Expósito no va entrar.