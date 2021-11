Tercera victòria seguida del CF Solsona. L’equip dirigit per David Jaray es va imposar al terreny de joc del CE El Catllar (2 a 3) i ocupa la tercera posició a la classificació. La victòria dels escapulats al Tarragonès es va produir després que els blaus encaixessin el gol de Sergio Rodríguez abans de consumir-se el primer minut de joc. L’adversitat no va destarotar els visitants, que van optar per implementar el pla ideat per David Jaray i Eduard San José i van començar a construir a través de la possessió. Xavi Ferrer va culminar una penetració com a extrem amb un servei al segon pal que Marc Vilajosana va convertir en el gol de l’empat. Set minuts després, el davanter d’Ullastrell va signar la remuntada i una enverinada centrada de Marc Díaz a la represa va provocar el gol en pròpia porteria d’Arnau Ollé. Després d’encaixar el 2 a 3, els solsonins no van concedir cap ocasió als amfitrions.