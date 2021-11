El Grup Via CB Artés va encaixar la cinquena derrota en sis partits a la Lliga EBA després de ser àmpliament superat (57-71) per un CB Quart que va exhibir l’experència dels seus homes a la categoria per vèncer sense gaires dificultats. Tot i les derrotes, els bagencs fins ara havien anat competint bé al seu pavelló municipal, però, en aquesta ocasió, tot i acabar el primer quart només perdent per quatre punts, va enfontar-se a un conjunt que va saber anar trobant els seus punts dèbils i els va explotar.

D’aquesta manera, a cadascun dels tres primers parcials la diferència anava creixent amb molts problemes en atac. De fet, només un dels locals va arribar a doble dígit, Ferran Mas, amb 10 punts. El CB Artés queda enmig d’un grup d’equips amb una sola victòria entre els quals hi ha també el Palma, el seu rival de la setmana que ve, en què els homes de Pep Piqueras hauran de demostrar una evolució que va faltar aquest cop.