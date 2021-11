L’emoció que no té ni es preveu que tingui la lluita pel títol de Lliga, amb el Barça líder amb 9 victòries en 9 partits, es concentra a hores d’ara en la zona Champions. El segon i el tercer classificats obtindran el dret a disputar la prèvia de la competició continental i a hores d’ara hi ha un grup d’equips que pugnen per fer-les seves, com la Reial Societat, l’Atlètic de Madrid i el Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza, que en aquesta jornada va obtenir un important triomf per 2-3 al camp de l’Athletic Club, l’altre equip ubicat a la zona noble de la classificació.

El Barça, per la seva part, sense Graham Hansen, baixa durant unes setmanes per un problema cardíac, va resoldre el duel a Eibar (0-3) amb tres gols a la primera part que van marcar Crnogorjevic, Oshoala i Hermoso. La sesrovirenca Jana Fernández va ser titular i va jugar tot el partit i la igualadina Noèlia Garcia va evitar, com a portera local, la golejada blaugrana. Dimecres, el Barça rep el Hoffenheim en Champions.

El Real Madrid es va imposar per 1-0 al Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández i continua escalant posicions després d’un inici de campionat nefast. Les vallecanes no van poder igualar el gol d’Esther González, i continuen en el grup de cua, amb 4 punts, juntament amb Vila-real i València. De la propera jornada destaquen el Barça-Llevant i l’Atlètic de Madrid-Reial Societat.