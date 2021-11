El Barça va passar com un cicló pel Nou Congost, com era d’esperar vista la seva superioritat en un grup en què compta els seus partits per victòries i, la majoria, per pallisses. El duel entre el Catalana Occident i els blaugrana era atractiu per la presència de bagencs com Marc Bataller i la lluita dels germans Saló, un a cada equip, però un parcial de 0-13 des de l’inici el va deixar decantat. El Catalana Occident va maquillar mínimament el resultat en un bon tercer període, però la diferència ja era massa àmplia per esperar la remuntada.