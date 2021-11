El Navarcles i el Navàs van empatar sense gols després d’un partit molt tàctic. El conjunt local va sortir tancat al seu camp esperant les arribades dels navassencs. L’equip visitant, dirigit per Pau Morral, va apoderar-se de la pilota però sense generar molt de perill a l’àrea contrària. Els navarclins entrenats per Jordi Carrera van desplegar una bona defensa per marxar al descans amb un just empat en el marcador.

A la represa, la dinàmica no va canviar i l’enfrontament va continuar amb la mateixa tendència. L’entrenador visitant va modificar la manera d’atacar i els visitants van generar perill. L’equip de casa va poder mantenir la porteria a zero però sense defensar al mateix nivell que a la primera meitat. El porter local i els pals van evitar el primer gol del Navàs. El Navarcles va tenir una doble oportunitat ja en el temps de descompte per endur-se els tres punts, però va aparèixer la figura del porter navassenc Iu per evitar el gol i deixar les taules en el marcador.

Amb aquest resultat el Navàs continua líder però cedeix el primer empat del curs. El Navarcles aconsegueix puntuar per primer cop.