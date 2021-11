Segon triomf del curs del CF Igualada al Municipal de Les Comes. Els blaus es van imposar al CFJ Mollerussa (2 a 1) davant de 225 espectadors. Les penetracions dels laterals Jonny i Èrik Sarmiento van fer estralls en la defensa lleidatana durant el primer acte. Un mà a mà de Franco que va resoldre Pau Bosch (min 12) va ser la millor ocasió dels igualadins abans que Sergi Solernou aprofités una errada defensiva visitant per batre l’exporter blau. A la represa, l’equip de la capital del Pla d’Urgell va monopolitzar la possessió en constatar les dificultats dels anoiencs per defensar-se amb pilota. Jofre Graells (minuts 62 i 71) va topar amb el travesser i Romans, però Xavier Puiggròs va empatar amb un obús inapel·lable (min 74). L’astúcia de Jonny Vinasco va provocar el penal de Pau Bosch (min 82) que Joel Méndez va transformar amb mestria en el gol de la victòria local (min 83).