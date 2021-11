La Pirinaica va deixar escapar el primer lloc de la classificació després d’empatar el segon partit del curs davant el Can Trias (1-1). El conjunt manresà, que encara no coneix la derrota, va deixar viu el seu rival i ho van pagar car, encaixant el gol de l’empat en el tram decisiu de l’enfrontament.

Els jugadors vermells van començar amb les idees clares i amb un ritme molt alt. Els visitants, que es troben a la zona perillosa de la taula, van sortir tancats al darrere i buscant els contraatacs per fer mal. Ben d’hora al minut 9, l’equip entrenat per Eladi Gallego va aconseguir posar-se davant en el marcador amb un gol de Guerrero. Abans d’arribar al descans els locals van disposar d’arribades per ampliar el resultat, però van topar amb una sòlida defensa rival. A la represa, els visitants van collar però no van poder generar perill. Els jugadors de la Pirinaica van saber mantenir el mínim avantatge i van patir fins al darrer moment. A set minuts del final i amb el Can Trias a l’atac, els visitants van aconseguir empatar.