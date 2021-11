Quasi sis-cents espectadors es van aplegar alhora a les grades del Gimnàstic Parc per no perdre’s una jornada històrica per al Club Gimnàstic de Manresa: la de la inauguració de la nova gespa artificial del terreny de joc, que substitueix la malmesa catifa sintètica instal·lada l’estiu del 2007. De ben segur, els membres de la família escapulada que van visitar les instal·lacions de l’entitat van ser superiors, ja que l’anar i venir de públic va ser constant al llarg de tota la primera part del partit de la Lliga Nacional Juvenil que va seguir a un acte d’inauguració emotiu i encertadament breu. El moment en què Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol (FCF); Darío Riera, el seu homònim al club manresà, i Marc Aloy, alcalde de Manresa, van tallar la cinta commemorativa de l’estrena va ser el més significatiu de la jornada.

La disputa del partit entre el Club Gimnàstic i el FC Barcelona B va ser el complement ideal de l’efemèride. Els escapulats van arrodonir la jornada en imposar-se merescudament a l’equip d’Iván Cuadrado (2 a 1). Una genialitat del valencià Hugo Alba va donar avantatge als blaugrana (min 14), però l’excel·lent pressió dels locals va ofegar la creativitat dels visitants i Bernat Casajuana i Biel Vallverdú van signar la remuntada a la represa. Òscar Segura va debutar a la banqueta escapulada en substitució d’Adrià Talavera, tècnic que s’ha incorporat al futbol base del RCD Espanyol.