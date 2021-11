Poques setmanes després de guanyar el Campionat del Món de Trial a l’aire lliure per 15è cop, Toni Bou va posar dissabte a la nit la primera pedra per conquerir el que també seria el seu 15è ceptre mundial indoor. El corredor de l’equip Repsol Honda es va imposar en la primera de les dues proves del certamen, enguany més reduït per la pandèmia, celebrada al poliesportiu d’Andorra la Vella.

Després de fer 4t a la ronda classificatòria, es va classificar per a la final sense penalitzar cap punt. I contra Adam Raga en la volta decisiva tampoc no va fer cap errada i es va endur el triomf. El 21 de novembre, el Palau Sant Jordi de Barcelona acollirà la segona i última prova del campionat, on el pierenc hi arribarà com a líder.