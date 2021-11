El Barça es va endur el triomf a la pista del Volei Manresa, però els locals van demostrar que poden jugar a un gran nivell. «Ens falta creure que som tan bons com som, i ser forts mentalment per mantenir el nostre joc peti qui peti», va declarar l’entrenador, Sergi Bosch, després del matx.

El Manresa va plantar cara als blaugrana en l’inici del matx, però els visitants van estar més encertats en servei i en atac. Els bagencs no van fer mal en el servei i van patir en recepció.

En el segon set, l’equip manresà es va trobar més còmode i es va posar davant en el marcador. Però va semblar que no s’acabava de creure que podia repetir la victòria de la Lliga Catalana contra el mateix rival i els visitants, quan van tenir l’oportunitat, es van adjudicar el segon set. La tercera mànega, per als de casa, va ser com cremar un misto d’il·lusió: la decepció del set anterior els va pesar i en cap moment es van veure capaços de fer front a un Barça cada vegada més crescut.