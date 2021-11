Després d'un llarg camí, aquest dilluns al matí Xavi Hernández ha sigut presentat oficialment al Camp Nou com a nou entrenador del FC Barcelona. L'egarenc s'ha mostrat molt emocionat i ha fet diverses declaracions sobre el futur de l'equip. "El FC Barcelona no es pot permetre empatar ni perdre", deia des del terreny de joc davant milers d'afeccionats blaugranes. "Estic molt content amb l'esforç que ha fet el club", deia, tal com es pot veure en el vídeo que el FC Barcelona publicava al seu perfil de Twitter.

"Estic molt il·lusionat, no em vull emocionar, és impressionant aquesta rebuda de l'afició", ha afegit Xavi, acompanyat del president Joan Laporta, amb el qual s'ha abraçat durant la formalització del contracte que s'ha fet a la mateixa gespa del feu blaugrana.

Per la seva banda, el president ha sentenciat que "aquest dia marcarà la història del club, és una jornada molt emocionant", afirmava el president.

Pep Guardiola: "Per com veu el futbol, Xavi farà que el Barça avanci"

El santpedorenc Pep Guardiola ha comentat que Xavi Hernández tirarà endavant el FC Barcelona per la seva idea de joc i per com interpreta el futbol, i ha afegit que si el president blaugrana, Joan Laporta, ha triat al de Terrassa és per la seva vàlua. "Si Laporta i la Junta han triat a Xavi és perquè hi ha milions de pros i pocs contres. Coneix la casa, portarà energia positiva, per com veu el futbol i per la seva dedicació segur que farà que la situació avanci", ha assegurat Guardiola.