Fer esport és beneficiós per la salut i començar a realitzar-ho des de ben petits és una garantia a l’hora de crear un estil de vida saludable des de la infantesa. Amb el nou curs escolar, són moltes les famílies les que apunten els seus fills a alguna de les diverses activitats extraescolars esportives; des de les més demandades com el futbol, el basquet i la natació a d’altres disciplines esportives que són tendència com el running o el ciclisme.

Ara bé, després d’uns mesos d’inactivitat i d’una anterior temporada esportiva competitiva aturada per la pandèmia, molts menors i adolescents s’exposen enguany a un risc superior de patir una sobrecàrrega d'activitat esportiva que pot portar a lesions de menor o major grau depenent de les seves aptituds físiques i esportives.

Es dona el fet que, quan un adolescent es lesiona de forma greu, fins al punt de no poder tornar a la pràctica esportiva habitual durant un temps, existeix un alt risc d’abandonament d’aquell esport o de l’activitat física en general.

Per tots aquests motius, des del Centre de Medicina de l’Esport del CIMETIR (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació) de la Clínica Sant Josep reforcen la idea que abans de començar a realitzar qualsevol pràctica esportiva s’hauria de conèixer si existeix cap patologia prèvia que impedeixi. I la millor eina per conèixer l’estat de salut en aquest àmbit són les revisions medicoesportives adaptades als infants i adolescents.

“Les revisions medicoesportives per infants i adolescents del CIMETIR tenen com a objectiu la detecció de patologies que contraindiquin o que facin recomanable la pràctica esportiva per poder realitzar esport de forma saludable “

Prevenir per gaudir de l’esport d’una forma saludable

Existeix la idea preconcebuda que, pel simple fet de ser jove es té menys risc de patir una lesió greu. Tot i que un alt percentatge dels infants i adolescents presenten analítiques saludables, no s’ha d’abaixar la guàrdia quan es realitza una pràctica esportiva intensa. Com apunta la Dra. Carme Comellas, metgessa especialitzada en medicina esportiva del CIMETIR, “els infants i adolescents que s’apropen a edats que poden competir en tornejos nacionals i/o internacionals poden arribar a tenir una sobrecàrrega d’entrenaments i competicions. I no pel fet de ser més petits tenen menys risc de patir una lesió”.

“És molt important conèixer si existeix una càrrega d’entrenament i competicions per prevenir possibles lesions futures”

Per això, els objectius d’aquestes revisions medicoesportives que es fan al CIMETIR de la Clínica Sant Josep són la de conèixer el cos del jove esportista i donar pautes i consells per entendre les seves aptituds físiques i les seves limitacions, fet que els ajuda a prevenir lesions i a practicar l’esport d’una forma saludable.

Les revisions engloben una sèrie de proves diagnòstiques com són l’estudi del ritme cardíac amb un electrocardiograma en repòs, les proves d’esforç monitoritzades i la cineantropometria, que és l’estudi de les mesures corporals per conèixer la composició corporal. També inclouen la dinanometria, que és l’estudi de força de mans i cames, l’espirometria en repòs, per conèixer la capacitat respiratòria, i altres proves per avaluar els aparells locomotors, circulatori i nerviós.

Les revisions funcionals esportives serveixen com a pauta per a un rendiment futur

Tant les instal·lacions del CIMETIR com els seus professionals ajuden a que els més petits visquin la revisió esportiva com si fos un circuit on van superant fases. Sempre s’adapten a les capacitats de cada persona i acaben fent un control de la recuperació o la tornada a la calma perquè l’infant o adolescent entengui i detecti els símptomes d’alarma que pot donar-li el seu cos en repòs.

Les valoracions medicoesportives dels infants s’adapten a les seves capacitats i ajuden a obtenir una història clínica esportiva que permetrà tenir una evolució clínica dels paràmetres mesurables d’aquell menors i entendre el seu rendiment i les aptituds esportives.

Amb aquestes avaluacions s’obté una història clínica esportiva que permetrà tenir una evolució clínica dels paràmetres mesurables d’aquell menor i entendre el seu rendiment i les aptituds esportives. A més, les revisions medicoesportives ajuden a que l’esportista entengui les seves capacitats i limitacions fer que la pràctica esportiva sigui saludable i beneficiosa també en l’àmbit mental.

Així doncs, les revisions esportives poden prevenir lesions i també evitar frustracions i abandonaments futurs per no saber gestionar les limitacions de cadascú.

Podeu demanar cita per a les revisions esportives al telèfon 93 872 49 31 o bé per correu electrònic a info@clinicasantjosep.cat.