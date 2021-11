Xavi Hernández ja ha començat a prendre decisions com a nou entrenador del Barça, la primera de les quals ha estat la de prescindir dels serveis del santvicentí Juanjo Brau, fisioterapeuta del primer equip, que segons publiquen diversos mitjans, entre els quals el diari Sport (del mateix grup que Regió7) ha estat informat aquest dilluns que deixa de treballar amb els futbolistes del primer equip. El relleu l’assumirà Carlos Nogueira, que ja va acompanyar el tècnic terrassenc en la seva etapa a l’Al-Sadd.

Segons el mateix mitjà, Juanjo Brau continuarà treballant, en principi, al Barça, i li comunicaran el seu nou lloc i tasca dins de l’organigrama durant els pròxims dies. Xavi ja va posar de manifest durant la roda de premsa de presentació que estava preocupat pels serveis mèdics i de recuperació del Barça després de tantes lesions i la seva primera decisió té a veure amb aquesta parcel·la, on s’apunta que podria haver-hi més novetats.

Brau era el fisioterapeuta del Barça des de feia 24 anys i està especialitzat en fisioteràpia esportiva i s'ha convertit en un referent d'aquesta especialitat, ja que ha treballat diàriament amb alguns dels millors jugadors de futbol del món tant per fer prevenció de lesions com per a la recuperació quan n’havien patit. Va exercir uns quants anys de fisioterapeuta personal de Leo Messi i fins i tot durant diverses temporades es va desplaçar amb el crac argentí a tots els partits de selecció. Es va acabar aquesta tasca el 2013 en coincidir l'ascens de Brau a cap de fisioteràpia del FC Barcelona.

Tot i que ja fa anys que no hi resideix, Juanjo Brau sempre ha mantingut una estreta relació amb Sant Vicenç de Castellet, el seu poble natal. De fet, ara fa un mes va ser el convidat i pregoner a la vintena Festa de l’Esport del municipi, i el 2015 també va ser l’encarregat de fer el pregó de la festa major d’hivern.