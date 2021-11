El CE Manresa ha anunciat la destitució de l'entrenador del juvenil A, Joan Segura, tècnic anoienc amb el qual l'equip era catorzè a la Lliga Nacional, tot i que venia d'un bon empat contra el líder, el Girona B, al Congost (2-2) . El seu substitut és Edu Berrocal, igualadí resident a Manresa, de 33 anys, professor a l'Escola Joviat. Va jugar a la UD San Mauro de Santa Margarida de Montbui, entitat en la qual havia jugat el seu pare i de la qual el seu avi havia estat directiu.

Es va iniciar com a entrenador, amb 22 anys, al juvenil A d'aquest club i també va entrenar a l'equip de Segona Catalana fins que el va fitxar el CF Igualada per dirigir el "primer equip" blau a Primera Catalana (Temporada 2015-16). Després va entrenar uns mesos (de desembre del 2016 al març del 2017) al Vilanova CF (Primera Catalana) i va assumir la UE Tàrrega la Setmana Santa de 2018, equip amb el qual va culminar l'ascens a Primera Catalana. No va continuar-hi, però hi va retornar després de la 5a jornada de lliga de la temporada 2018-19. Hi ha exercit d'entrenador les últimes tres temporades.