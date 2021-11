La campanya de la Federació Catalana de Futbol «Tots som un batec», destinada a dotar de desfibril·ladors totes les instal·lacions esportives del país de futbol i futbol sala, ha arribat al Bages a través d’un dels seus clubs amb més solera. El camp del Xup de Manresa, on juga el Pare Ignasi Puig, va acollir el lliurament del primer desfibril·lador a la comarca de la mà del president de la federació, Joan Soteras, que l’hi va entregar al president, Ángel Páez.

Soteras va destacar que cal que tots els clubs en rebin un de manera gratuïta i va recordar com aquest aparell ja ha començat a salvar vides des que ha estat repartit pel país. Per la seva banda, el directiu del PI Puig Paco Álvarez es va congratular que la seva entitat hagi estat l’escollida per introduir aquestes entregues a la comarca.