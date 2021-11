Els atletes de l’Avinent Manresa d’entre deu i setze anys van pujar fins a 27 vegades al podi i els del CA Igualada Petromiralles, set, en els Campionats de Catalunya de tardor que van tenir lloc a l’estadi Joan Serrahima de Barcelona.

Per als manresans, els ors sub-16 van ser per a Ona Bonet en alçada i llargada, Jan Pol Catot en els 300 tanques i Joan Homs en triple salt; els sub-14 van correspondre a Marta Escalera, en 80 i 220 metres tanques, Ona Dalmau en salt amb perxa i Carla Rovira en triple salt; els sub-12 va ser per a Martí Homs en pes i pilota i els sub-10 per a Júlia Planas en els 60 metres llisos i Noa Iftimi en els 1.000 metres marxa.

En la banda igualadina, van guanyar les seves proves Elsa Alías en martell, Aleix Sánchez en alçada i Jordi Pastor en pes sub-14 i Rut Sánchez en pilota sub-10.

Plates i bronzes

Els dos clubs també van assolir plates. Les nou de l’Avinent van ser en sub-16 per a Jenay Hernández en triple salt; en sub-14, per a Pol Cirujeda en 150 lllisos, Carla Rovira en 80 metres, Abril Vallbona en els 600, Raissa Garcia en alçada i Xiomara Filigrana en pes; l’argent sub-12 va correspondre a Martina Martínez en pilota. L’única plata per al CAI va ser de Ferran Sagrera en martell sub-16.

Finalment, els sis bronzes de l’Avinent Manresa es van repartir entre els sub-16 per a Marta Cano en els 100 tanques; en els sub-14, per a Marc Cervera en la llargada; els sub-12 d’Arnau Delgado en perxa i els sub-10 de Bernat Bort en llargada, Núria Ponti en 1.000 marxa i Àlex Mora en 60 llisos. Respecte del CA Igualada, dos bronzes, per a Ivan Bermúdez en 3.000 metres sub-16 i Hamza Zeroual en 1.500 obstacles del mateix grup d’edat.

Segons per equips

Després de tots aquests resultats, l’’Avinent va ser segon del campionat amb 321, només superat pel Vic, amb 332, d’un total de cinquanta formacions. La tercera posició va recaure en l’UGE Badalona amb 218 punts. El CA Igualada Petromiralles va cloure la seva participació en el lloc 15 amb un total de 60 punts.