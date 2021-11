El judoka portuguès de l’Esport 7 de Manresa Levi França va aportar un nou èxit per a l’entitat bagenca en proclamar-se campió del seu país en la categoria cadet de júnior, en el torneig que es va celebrar a la localitat de Cernache. França, afincat a la capital bagenca, va vèncer en la categoria de menys de 66 quilos.

Per aconseguir-ho, es va imposar per ippon en la primera ronda i en la segona va superar Rodrigo Janeiro, un dels que es presentaven com a rivals principals per disputar la final. En els quarts de final va vèncer Gonzalo Pataco i en les semifinals, Gonzalo Lourenço. Ja en la final, dos wazaris li van donar la medalla d’or contra Lourenço Hottreman. El proper cap de setmana, França disputarà el campionat portuguès de la categoria júnior, sub-21, amb l’empenta que li suposa haver vençut el torneig cadet.

A més, aquest cap de setmana es disputarà la fase sector del Campionat d’Espanya absolut a Badia del Vallès, amb quatre elements de l’Esport-7 i tres del Judo Moià que intentaran anar a l’estatal.