El manresà Albert Torras, director de la prestigiosa Escola Tècnica de Girona (ETG) forma part de l'equip del jove pilot Izan Rodríguez qui, aquest dijous, al circuit Ricard Tormo de Xest, s'ha proclama campió de la FIM MiniGP World Series, les finals de les quals precedeixen el Gran Premi de velocitat del cap de setmana, que clou el Mundial. Torras dirigeix un centre del qual Regió7 es va fer ressò fa un any i mig i en un reportatge que podeu llegir AQUÍ.

Rodríguez va fer un doblet de curses guanyades i, per tant, va vèncer en el total per davant del també espanyol Pablo Olivares i de l'irlandès Josh O'Brien. Després de la cursa de formació, Rodríguez va sortir perfectament en la primera prova, tot i que tenia Olivares just a darrere. Tot i això, el va mantenir a distància. O'Brien va ser tercer després d'haver arrencat quart.

En la segona cursa, que tenia un competidor més, Rodríguez es va tornar a situar aviat a davant, amb Olivares a darrere. Aquest cop, la tercera posició parcial va ser per a Cristian Borrelli, que va fer una interessant passa endavant. En el seu compte d'Instagram, Torras va destacar que la foto dels guanyadors "representa el sacrifici i la dedicació d'un pilot i de la seva família, i de tota una escola de mecànica amb uns increïbles professsors i uns alumnes amb molta il·lusió i dedicació. Em sento orgullós de cadascun de vosaltres i de poder dirigir aquest meravellós equip".