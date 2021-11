«Berga és una ciutat futbolera i el camp és un dels que sol tenir més afluència de públic de la Catalunya central. Per això pensem que hem de créixer». Ho diu Joan Noguera qui, des d’abans de l’estiu, presideix el Club Esportiu després d’anys de ser-ne jugador. Ell i els seus companys en la nova junta, absolutament renovada, tenen un pla per activar la institució, aprofitant tot el bo que s’havia fet els últims anys i donant-li un nou impuls en alguns aspectes. Tot es basa en tres potes.

Damunt del camp

Noguera explica que «disposem de vint equips, més de 250 jugadors, a vora 260, i uns 25 entrenadors i coordinadors. El club té un moviment d’unes 300 persones i volem anar cap al futur donant prioritat a tres projectes». Dos d’aquests són damunt del terreny de joc. El primer és «continuar la gran feina que s’ha fet des de la coordinació del futbol base masculí. N’estem recollint els fruits perquè la temporada ha començat molt bé. Tenim formacions líders com el benjamí A, l’infantil A, el cadet B o l’aleví E, i el juvenil també és a dalt».

Però la gran aposta esportiva, sens dubte, és el «futbol femení. A Berga sempre l’havíem tingut d’aquella manera, que si hi havia jugadores es feia i si no, doncs no. Aquest any l’hem dotat de la infrastructura necessària. Disposem de dues coordinadores berguedanes, Ona Rodríguez, que juga al primer equip i que també havia estat a Preferent, al Manlleu, i Queralt Torredeflot, que és al Vic, a Primera Nacional. Estan executant un projecte amb el qual volem tenir una bona base de jugadores».

Així, el CE Berga disposa d’un equip aleví i un de benjamí a part del primer equip, que torna després d’algunes temporades d’absència. «Pensem que les nenes han de tenir un equip principal en el qual fixar-se». Aquesta formació sènior està formada per una majoria de jugadores locals. «Analitzant la situació hem vist que moltes havien de marxar a Manresa o a Igualada senzillament perquè no hi havia equip. Ara els en volem oferir un». Les coses no van malament. L’equip lidera la Segona Divisió i aquest cap de setmana s’enfronta a L’Òdena, que és segon.

Fora del camp i primer equip

El projecte del Berga també abasta la part social. «Volem ampliar la massa. Ara disposem d’un centenar de socis, que potser són 200 amb els pares dels nens de la base. Aspirem a arribar als 400». Per fer-ho «hem rebaixat quotes i també volem emprendre iniciatives com ha estat la presentació dels equips. Aquell dia en vam fer de nous. Pensem que com més socis, més gent vindrà al camp».

De moment, també falta que el primer equip, dirigit per Pep Torres, s’estabilitzi després d’un mal inici a Segona Catalana. «Hem canviat mitja plantilla. Hi ha potencial però hem estat un any sense jugar i tot és nou. Hem fet un equip ambiciós que creiem que pot lluitar per les posicions capdavanteres».