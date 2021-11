El Barça va confirmar ahir la notícia que es repetia des de feia setmanes, la tornada del lateral Dani Alves al club blaugrana, ara ja amb 38 anys i després de quedar lliure del Sao Paulo, la seva antiga formació. Alves retorna al Camp Nou cinc anys i mig després de la seva sobtada marxa a la Juventus. Sembla que el nou entrenador, Xavi Hernández, el vol per dotar d’experiència a una plantilla molt jove tant en el dia a dia dels entrenaments com en els partits. De fet, ara per ara s’haurà d’acostumar a la primera part, ja que no podrà jugar fins que es torni a obrir el proper mercat d’hivern, l’1 de gener.

Alves feia dies que s’anava oferint al Barça «per a allò que li faci falta» a través de tots els mitjans de comunicació. Va marxar del club el 2016 molest amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, que, segons ell, l’hauria volgut fer fora temps enrere i el va haver de renovar a contracor. Després va jugar amb la Juventus, amb la qual va eliminar el Barça de la Champions i va ser subcampiona d’Europa en una final perduda contra el Reial Madrid (1-4). Va anar al PSG i al Sao Paulo, d’on va marxar per impagament. Aquest estiu es va proclamar campió olímpic amb la selecció brasilera en una final disputada contra Espanya a Tòquio. Tindrà la competència en el lateral dret de Sergiño Dest i d’Òscar Mingueza. El contracte és fins al juny, però prorrogable un any més.