L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va tornar a exercir ahir de portaveu del club en negar que el pivot belga Ismaël Bako hagués rebut dues ofertes d’equips d’Eurolliga i que, conseqüentment, les hagués rebutjat.

La història va començar quan el portal d’Internet Encestando va dir que el Zalgiris buscava pivots i que Bako era la primera opció. Després, el periodista Òscar Herreros va escriure, a la mateixa xarxa social, que el belga havia rebut «dues propostes de l’Eurolliga, una del Zalgiris» i que el jugador havia traslladat «al club que vol quedar-se». En el mateix fil, el també periodista Chema de Lucas va afegir que el segon equip interessat era l’Olympiacos.

En la roda de premsa d’ahir al Nou Congost, en canvi, el tècnic Pedro Martínez, a pregunta de Regió7, va negar que Bako hagués rebut cap oferta. La resposta va ser: «No ha tingut cap oferta de l’Eurolliga. Un equip va preguntar quina era la seva situació contractual, que va ser l’Olympiacos, però no ha tingut cap altra oferta i el jugador no ha dit res». Va seguir afirmant que «la gent s’inventa coses i amb les xarxes socials tothom vol la seva quota de protagonisme i dir que sap allò que no sap. Al jugador no li han preguntat, ni ell n’ha parlat. Simplement un equip, a través del seu agent, va demanar quina era la seva situació. Li vam dir que té contracte amb nosaltres i que estem contents amb ell, i aquí va acabar el tema».

Pedro Martínez també va afegir que la suposada oferta del Zalgiris «és mentida. Però ho diu un i els altres us ho creieu. Aquesta és la realitat. El que pugui passar d’aquí a un o dos mesos o a l’estiu que ve, tant de bo tingui moltes ofertes i que les pugui aprofitar, però a dia d’avui és el que hi ha i no hi ha hagut res més». Bako ja procedeix d’un equip de l’Eurolliga, l’Asvel Villeurbanne francès, amb el qual jugava la temporada passada.