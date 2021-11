Pedro Martínez va explicar, en la prèvia del partit que avui a la tarda jugaran el Baxi Manresa i el Río Breogán al Congost (20 hores, Movistar Deportes-2 i Ràdio Manresa), que els gallecs són, juntament amb l’UCAM Múrcia, els equips amb unes característiques de joc més semblants als bagencs. També va aclarir que, després, les diferències les marquen els jugadors. Aquest mirall procedent de Galícia, la revelació de la lliga acabada de pujar de la LEB Or, visita avui el pavelló manresà amb la baixa per covid del seu base canadenc, Trae Bell-Haynes, però el tècnic barceloní no se’n refia. Opina que el joc d’equip del conjunt de Lugo és una virtut que els costarà de superar.

Sorprès, però no tant

El tècnic del Baxi, que avui seguirà tenint la baixa de Berzins, tot i que ja s’ha començat a reincorporar als entrenaments, va admetre que el Breogán «ha sorprès pel seu nivell competitiu. Tenen moltíssim mèrit i cal donar-lo primer de tot a l’entrenador». Paco Olmos va impactar a l’ACB la temporada 2002-03, quan amb 33 anys va ser subcampió de lliga amb el València. Després va entrenar conjunts de nivell més baix, amb un altre pas efímer per la Fonteta, abans d’iniciar un recorregut nòmada per Puerto Rico, país del qual va ser seleccionador, i Mèxic. Aquest estiu va tornar a l’ACB reclutat pel Breogán.

Martínez va recordar que «és un entrenador contrastat que, sorprenentment, va sortir del circuit de l’ACB, però el conec de quan va ser en altres equips i sempre ho ha fet molt bé». Pel que fa als jugadors, «en tenen alguns que ho van fer bé a la LEB i sol passar que llavors ho fan bé a l’ACB, tot i que hi hagi gent que no els respecti o valori. A més, han fitxat bé. A la jornada 10 res no és per casualitat».

Això sí, el Breogán arriba a Manresa sense Haynes-Bell, el segon jugador de la lliga amb més minuts a la pista. L’entrenador del Baxi va lamentar la baixa «sobretot pel que és. Sap greu per al noi, que, a més, estava vacunat. Quan és per lesió, és part del negoci. De tota manera, el Breogán ha demostrat que juga bé a bàsquet i està per damunt de si els falta un o dos jugadors». En aquest sentit «m’agradaria que a nosaltres també se’ns conegués per això, pel gran joc d’equip. Sempre competeixen en els partits i els lluiten ni que perdin».

Per a l’entrenador dels manresans, la diferència entre els dos equips la marca que «ells tenen jugadors més contrastats». A part dels ex Lukovic i Sakho, «tenen Mahalbasic, que va actuar a l’Eurocup, a França i Alemanya. Kalinoski també ho va fer bé a Itàlia. Musa va jugar a l’Eurolliga i a l’NBA. Els nostres jugadors, menys Luke Maye, de competició europea, poca». De tota manera, «juguem a casa, esperem fer un bon partit, que estic convençut que serà igualat, i que hi surti cara».

Fora confiances

El que no vol el Baxi, i el seu tècnic, són confiances, tot i la bona ratxa de resultats, confirmada entre setmana amb la classificació europea. Va recordar que «no fa gaire vam perdre un partit per 44 punts, a Badalona, i també vam caure en un altre, a Fuenlabrada, en què no vam competir com ho hauríem hagut de fer. I pot tornar a passar. Som un equip que pot guanyar partits, però que també pot perdre contra qualsevol, i encara més si ve un adversari que ara mateix està per damunt nostre a la classificació. No seria una sorpresa perdre, tot i que

esperem seguir fent-nos forts a casa, on només vam perdre contra el València un partit que encara recordem».