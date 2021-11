El Covisa Manresa es va situar ahir en la tercera posició del seu grup de Segona Divisió B en derrotar el filial de l’Industrias Santa Coloma per 8-2, un resultat més engruixit del que es va veure damunt de la pista, influït pels tres darrers gols amb els visitants actuant amb porter-jugador, però que no treu mèrit al joc de l’equip de Pau Machado i, sobretot, a la seva eficàcia, demostrada en les últimes jornades.

L’Industrias B va ser un adversari que es va presentar al Pujolet amb l’equip pressionant a dalt i, com que el Covisa feia el mateix, hi va haver pocs espais a la primera meitat. Només Terri va desequilibrar el resultat quan faltaven set minuts per a la mitja part però el partit, fins aleshores, no tenia grans oportunitats per a cap de les dues bandes.

A la represa, va semblar que el partit es veia més clar quan Lavado va anotar el segon gol dels manresans. L’Industrias B podia pagar el desgast físic, però tot seguit va reduir la diferència amb una anotació de Novo. Amb el 2-1 podia ser el moment dels dubtes, però aleshores va arribar l’acció decisiva. Els àrbitres van mostrar la segona groga a Laca per una falta i, en el llançament, amb els colomencs en inferioritat, Asís va anotar el 3-1.

L’Industrias no va actuar cap més segon amb un jugador menys damunt de la pista, però a partir d’aquell moment, amb dos gols de diferència a favor, el Covisa va agafar més confiança i van arribar dos gols més, els aconseguits per Eric Castillo i el del primer golejador visitant, Novo, en pròpia porteria, la qual cosa semblava que significava el principi del final.

Quan encara faltaven set minuts per al final, l’Industrias va plantejar la tàctica del porter-jugador i, en la primera acció, Coco va establir un 5-2 que hauria pogut generar dubtes en els locals. Però la reacció forana no va seguir i Manu, en dues ocasions, i Ambròs van fer tres gols més amb la porta buida.

El Covisa es posa tercer per la derrota del Gasifred Eivissa a Cerdanyola. Precisament, els manresans visitaran la pista dels illencs el proper diumenge.