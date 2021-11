L’Igualada Femení ha arrencat la lliga amb un sis de sis quant a puntuació després de vèncer ahir un Sant Cugat que va posar les coses complicades des del primer minut, quan Laura Porta va igualar el gol de Pati Miret. Les anoienques haurien pogut fer el segon si la portera suplent, Irache Candal, no hagués aturat el xut de Miret, però ella mateixa va robar una bola tot seguit i va avançar el seu equip. A la represa, el Sant Cugat va empatar de rebot, però un doble penal transformat per Carolina Herrera va fer quedar els punts a Les Comes.