Inesperada primera derrota a la lliga del CF Martorell de Javi Cuesta. Els blanc-i-vermells van caure al Municipal Torrent de Llops contra la històrica UE Rapitenca (0 a 1).

La iniciativa va correspondre als amfitrions durant els primers minuts i el defensa visitant Manel Subirats va haver de refusar una falta servida per David Olid (min 3). L’equipdirigit pel veterà Antoni Teixidó va reaccionar i va equilibrar el duel i un xut creuat de Xavi Jaime va fregar la base d’un dels pals de la porteria de Toni Domínguez (min 10). A més, les accions combinatives en atac dels martorellencs no acabaven de fructificar. Als cinc minuts de la represa, Èdgar Samper no va poder sorprendre Toni Domínguez, però Xavi Jaime el va batre després d’una bona jugada trenada pels tarragonins per la dreta del seu atac (min 73). Toni Domínguez va impedir a Jordi Oribe sentenciar quatre minuts després. Tot i això, els amfitrions no van generar les ocasions necessàries per poder empatar.