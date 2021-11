El derbi de la Catalunya Central que van protagonitzar el CF Solsona i el CF Igualada va finalitzar amb unes taules sense gols que premien la intensitat, la tenacitat i el bon joc que van palesar ambdues formacions al Municipal de Solsona.

La primera part del partit va ser trepidant. Tots dos conjunts van gaudir d’oportunitats per adquirir avantatge a l’electrònic. L’equip de Carlos López va pressionar ben amunt i va penetrar de forma insistent per ambdues bandes, gràcies a la profunditat de Jonny Vinasco i Èrik Sarmiento. Per la seva part, els amfitrions van exhibir solidesa defensiva i una execució excel·lent del contracop, a més de generar perill en totes les jugades d’estratègia. Romans Carrillo es va haver de lluir per conjurar una doble ocasió dels solsonins, protagonitzada per Roger Alsina i Marc Vilajosana. Tot seguit, Agustí Mora va acreditar el seu nivell en resoldre una doble rematada de Joel Méndez i Arnau Cuadras (min 23). L’última oportunitat del primer acte va ser un xut des de la frontal de l’àrea de Marc Vilajosana que va sortir ben a prop de l’esquadra superior esquerra de Romans. La millor ocasió va arribar al minut 59. Juanpi Sepúlveda va rematar al travesser un minut abans que el migcampista defensiu solsoní Marc Torres veiés la segona targeta groga. En inferioritat numèrica, els amfitrions van optar per parapetar-se en defensa (5-3-1) i el CF Igualada no va poder trobar escletxes en el sòlid entramat dels escapulats.