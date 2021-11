La selecció espanyola no s’ha perdut un Mundial des que va estar absent d’Alemanya 74 i tampoc faltarà a la cita de Qatar 2022, que se celebrarà en unes dates inusuals, del 21 de novembre al 18 de desembre de l’any vinent. L’equip de Luis Enrique va obtenir ahir el bitllet per a la cita mundialista a l’estadi de La Cartuja de Sevilla en derrotar Suècia per 1-0 en la darrera jornada del seu grup.

Espanya en tenia prou amb un punt, però va dominar una Suècia que no va crear gaire perill a la porteria d’Unai Simon. En el minut 86, Dani Olmo va enviar un xut potent al travesser i Morata va aprofitar el refús per batre Olsen.

La Roja s’afegeix a Dinamarca, França, Alemanya, Bèlgica, Sèrbia i Croàcia, els equips europeus ja classificats fins ara. En la jornada d’ahir, els croats van obtenir el bitllet en derrotar Rússia, a qui li servia l’empat, per 0-1 amb un autogol de Kudryashov en el minut 81. Sèrbia va superar Portugal 1-2 en un duel decisiu: els amfitrions en tenien prou amb un punt, però el gol de Mitrovic al 90 va emmudir l’estadi Da Luz enviant els de Cristiano Ronaldo al purgatori de la repesca. Entre avui i demà es completa la resta de grups i se sabrà qui va directe a Qatar i qui haurà de jugar-se el passi a la repesca.