El Barça goleja fins i tot el dia que al davant hi té un rival que li planteja problemes. El Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza va donar una bona imatge en el partit de la 10a jornada de la Lliga Iberdrola que es va disputar a l'Estadi Johan Cruyff, però no va poder evitar encaixar quatre gols i perdre per 4-0.

Les blaugrana van sortir al camp amb Cata Coll a la porteria per la baixa de Sandra Paños, que té molèsties als adductors, i sense la golejadora Oshoala, que estarà dos mesos de baixa després de patir una ruptura del lligament encreuat posterior del genoll dret en el partit de dimecres passat de la Lliga de Campions contra el Hoffenheim. I tot i que ja va entrar a la convocatòria, Mariona no va disputar ni un sol minut.

Però Jonathan Giráldez té una plantilla àmplia i el Barça va començar a imposar la seva llei en el minut 13 quan Aitana va realitzar una acció de gran categoria tècnica i va marcar el primer gol de la matinal amb un xut precís. El Llevant no va baixar els braços i, amb Mendoza liderant la defensa, va intentar posar dificultats al Barça. No obstant això, Alba Redondo, la gran estrella de les valencianes a la davantera, no va trobar mai espais per maniobrar, ben marcada per Paredes i León i desconnectada del joc del seu equip.

Abans de la mitja part, Alèxia va transformar una falta de forma magistral i va posar el 2-0 al marcador.

En el segon temps, el Llevant va sortir amb molta empenta i va pressionar la sortida de la pilota del Barça. Una tàctica ambiciosa que va posar molts problemes a les blaugrana, en molts moments menys intenses del que caldria davant de l'ímpetu de les visitants. El Llevant és un dels millors equips de la Lliga: no en va, va plantar cara el Lió en la darrera prèvia de la Champions, tot i que no va poder superar el totpoderós conjunt francès.

El Barça es va veure obligat a triangular amb paciència per poder trencar la teranyina granota, i en 66 Lieke Martens va fer un xut de gran bellesa plàstica que va situar el 3-0 a l'electrònic del Johan Cruyff. A darrera hora, al 94, una Jenni Hermoso insistent, que havia estavellat una pilota al travesser, va transformar un penal per arrodonir el resultat amb un 4-0 que no feia justícia al desplegament del Llevant però que demostra el gran potencial d'un Barça intractable. En l'equip local va jugar els últims minuts la sesrovirenca Jana Fernández, que va sortir al camp al 81 rellevant Marta Torrejón.

La Reial dona el cop a Alcalá

Dos dels grans aspirants a ocupar una plaça d'accés a la Lliga de Campions a final de temporada es van veure les cares al Centro Depórtivo Wanda d'Alcalá de Henares. L'Atlético i la Reial Societat es jugaran, pressumiblement, els dos bitllets per a la prèvia de la gran competició continental reservats per al segon i tercer classificats (en el benentès que el títol serà blaugrana) amb el Llevant i el Real Madrid si les d'Aznar consoliden la progressió experimentada en les últimes setmanes.

El pols entre blanc-i-vermelles i blanc-i-blaves va ser emocionant fins el darrer instant, i es va decidir en el minut 93 quan Nerea Eizagirre va transformar un penal.

L'Athletic es consolida tercer al camp del Rayo

La revelació del primer tram del campionat està essent l'Athletic Club, que amb dos gols en la primera mitja hora de joc en va tenir prou per derrotar el Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández per 0-2. Naroa Uriarte, al minut 10, i Lucía García, al 27, van signar el sisè triomf del curs d'un Athletic que sembla voler pugnar també per les places europees. El Real Madrid, per la seva part, encara és a 6 punts del tercer lloc, però continua encadenant victòries després de fer un molt mal inici de curs. Esther González en dues ocasions (minuts 3 i 79), Caroline Moller (43) i Nahikari García (76) van signar la golejada al camp del Betis (1-4), que només va poder escurçar la diferència, momentàniament, amb un gol de Maria Valle al 48.

L'Eibar de la portera igualadina Noèlia García, aquest cop suplent, va caure en el derbi basc cotra l'Alabès per 1-0.

JORNADA 10

FC Barcelona-Llevant 4-0

Granadilla-València 2-1

Madrid CFF-Sporting Huelva 2-1

Alabès-Eibar 1-0

Rayo Vallecano-Ath. Bilbao 0-2

Vila-real-Sevilla 2-3

At. Madrid-Reial Societat 0-1

Betis-Reial Madrid 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip PJ PG PE PP GF GC Punts

FC Barcelona 10 10 0 0 58 2 30

Reial Societat 10 8 0 2 21 11 24

Ath. Bilbao 10 6 1 3 17 11 19

At. Madrid 10 5 3 2 20 10 18

Llevant 10 5 3 2 15 9 18

Madrid CFF 10 5 2 3 21 18 17

Alabès 10 5 2 3 12 16 17

Granadilla 10 4 4 2 15 13 16

Sevilla 10 4 3 3 13 11 15

Reial Madrid 10 4 1 5 10 16 13

Betis 10 3 2 5 16 26 11

Eibar 10 3 0 7 13 19 9

Sp. Huelva 10 0 5 5 3 16 5

València 10 1 2 7 9 25 5

Rayo V. 10 1 1 8 5 22 4

Vila-real 10 1 1 8 4 27 4

PROPERA JORNADA

Ath. Bilbao ....Sporting Huelva

Eibar ....At. Madrid

Llevant ....Madrid CFF

Rayo Vallecano ....Vila-real

Reial Madrid ....Alabès

Reial Societat ....Granadilla

Sevilla ....FC Barcelona

València ....Betis