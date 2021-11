Després del meritori empat assolit contra el líder invicte de la competició, el Girona FC B (2 a 2), i de la posterior destitució del tècnic Joan Segura, per raons que la junta directiva del CE Manresa no ha volgut fer públiques, els blanc-i-vermells van cedir a Badalona (4 a 2). La falta de contundència defensiva exhibida pels visitants durant el primer quart d’hora de joc va propiciar un marcador advers (2 a 0) que va condicionar les prestacions de l’equip de Ferran Costa i Edu Berrocal. Els escapulats van sentenciar el duel abans del descans (3 a 0). A la represa, tot i encaixar un quart gol, els bagencs van mostrar una actitud competitiva que els va permetre dignificar el marcador. Primer, Carles Lorenzo va aprofitar una centrada de Lluc Maymó per batre el porter local (min 75) i, ja a les acaballes del partit, Édgar Lozano va tenir l’habilitat de crear i transformar una altra ocasió de gol.