El Munich Cadí Manresa es consolida a la part alta de la classificació després de vèncer per 61 a 47 el Granollers. L’equip local va iniciar el duel de forma dubitativa, encomanant-se d’un joc més estàtic i posicional proposat per les seves rivals. La igualtat seria la tendència dominant dels dos primers quarts, en un intercanvi de cistelles constant que no permetien a les manresanes allunyar-se del Granollers en el marcador. Queralt Ribera, màxima anotadora del partit amb 16 punts, guiava el conjunt bagenc en l’apartat ofensiu, ben acompanyada en tot moment per Vila i Martí, les dues amb 10 punts. El partit arribava al descans amb un empat a 28 que no satisfeia l’equip local. El Manresa, molt superior sobre el paper, no acabava de trobar el seu joc. Però a la represa tot va canviar, les manresanes van passar per sobre del Granollers amb un parcial de 24-12 en el tercer quart. Molt més intenses en defensa, l’equip dirigit per Gerard Barbé va poder dominar el rebot defensiu, el que permetia córrer al contracop a les jugadores locals per trobar cistelles fàcils i tirs exteriors sense oposició. En un darrer quart molt disputat per part dels dos conjunts, l’anotació va caure en picat. El Manresa feia bona la diferència de punts que tenia sobre el Granollers per disputar els últims minuts amb certa tranquil·litat, i va certificar una altra victòria en un partit on es van veure dues versions del conjunt manresà, però on finalment van explotar la seva millor versió per aconseguir la victòria.