El duel entre el Baxi Manresa i el Río Breogán va estar a punt de no disputar-se. Durant tot el matí d’ahir i a primera hora de la tarda es va témer seriosament per la seva celebració. El motiu, l’aparició d’un segon cas positiu de covid entre l’expedició gallega, que s’unia al del base Trae Bell-Haynes. Més tard es va saber que corresponia al danès Kevin Larsen.

D’aquesta manera, com va informar el compte de Twitter del Breogán, el fet que un membre de l’expedició mostrés símptomes associables a la malaltia va provocar que el conjunt de Paco Olmos, que s’hostatjava a Santpedor, no pogués anar al Nou Congost a fer l’habitual sessió matinal de tir prèvia als partits. Per contra, tota l’expedició va fer cap a Manresa, on, com es va poder comprovar en una imatge oferta per la Televisió de Galícia a través del seu compte de Twitter, van passar els preceptius PCR a la Policlínica Bages, situada al carrer de Sansa de la capital del Bages, propera al carrer Barcelona.

Fins a primera hora de la tarda no es van saber els resultats, que determinaven el positiu ja conegut i també que la resta de jugadors i tècnics havien donat negatiu. Per tal que s’hagués suspès el partit, calien tres casos entre els jugadors, comptant Bell-Haynes. Per aquest motiu, de manera oficiosa, que no oficial, es va saber cap a les cinc de la tarda que el partit tindria lloc.

En cas d’haver estat ajornat, hauria estat el primer per aquesta causa a l’ACB aquesta temporada. En l’anterior, el Baxi no es va veure afectat per cap cas de jugadors, només pel de l’entrenador assistent Marc Estany. De tota manera, va haver d’ajornar dos partits, un davant del València durant 48 hores, per positius al MoraBanc Andorra, anterior rival dels valencians, i el de la pista de l’UCAM Múrcia, club molt afectat el gener passat.

Paral·lelament a aquests fets, la Grada d’Animació i un bon grup de seguidors del Breogán desplaçats a Manresa feien una botifarrada de germanor. Entre totes dues aficions hi ha molt bona relació des que van coincidir a la lliga LEB Or, la temporada 2017-18.