Pedro Martínez, el tècnic del Baxi, estava content per la victòria i per la imatge dels seus homes durant una gran part de l’enfrontament, però amb matisos. Segons ell, «hem jugat amb molt ritme i hem defensat bé. També crec que hauríem hagut d’haver guanyat per més diferència, però en l’últim quart hem perdut pilotes, ens han anotat bàsquets fàcils, hem fallat tirs lliures i safates. Hem abaixat el nivell, però en els tres primers hem estat bé».

Respecte de la defensa sobre les figures dels gallecs, «tant Elias {Valtonen] com Guillem [Jou], que han defensat Musa, han fet una bona feina. Mahalbasic potser ens ha fet algun bàsquet fàcil. En defensa hem estat bastant bé durant tot el partit. També és cert que els faltava el base titular [Bell-Haynes] i un referent per donar pilotes a aquests jugadors. Potser amb ell les coses haurien estat diferents».

Sobre la ratxa de sis triomfs seguits a casa, «és clar que amb el públic hi ha ambients sensacionals com el d’avui. Que això et garanteixi guanyar no és cert. Davant dels nostres aficionats hi ha una energia extra. La setmana que ve anirem a Múrcia i la tindran ells. El públic, amb aficions així, fa que l’equip de casa tingui un avantatge, però després cal jugar bé».

També va parlar de la Copa, de si és un objectiu. «Tant de bo hi puguem anar, però no hi pensem, no en parlem. Cal guanyar els màxims partits possibles i anar sumant. En falten set per acabar la primera volta i cinc són contra equips que estan per sobre nostre, i un altre és a Andorra. El calendari és força complicat. Això no vol dir que els perdem tots, però les dificultats són grans. Mentre anem sumant tindrem opcions».