El Puig-reig va golejar sense gaires complicacions l’Alt Berguedà amb un contundent 4-0 que mostrava la seva superioritat sobre el rival. Els visitants, que encara no coneixen la victòria en aquesta temporada, van sortir sobre el camp amb un bloc baix que dificultés la possessió de pilota dels verds en zones pròximes a la porteria que defensaven. Després d’uns minuts de tempteig, el Puig-reig trobava els espais necessaris per generar les primeres ocasions de gol. Al minut 9 Nahal trencaria l’empat inicial amb un potent tir des de l’interior de l’àrea, després d’una bona centrada lateral. Abans d’arribar al descans, de nou Nahal faria el 2-0 per donar certa tranquil·litat al Puig-reig, que jugava a pler amb la poca resistència que oferia el rival. En el segon temps la intensitat va baixar, els locals dominaven el ritme del partit mentre que l’Avià tractava de sorprendre en alguna transició. A les acaballes del partit, Pons sentenciaria el duel amb dos gols més per posar al marcador el 4-0.

La lesió de gravetat d’un dels jugadors locals al minut 87 va fer que l’àrbitre decidís suspendre el partit abans de disputar el temps reglamentari per complet.