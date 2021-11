El Sallent es va imposar a l’Àvia per 1 a 3 en un partit de gran importància per als dos conjunts, ja que enfrontava l’últim contra el penúltim classificat. Els visitants van ser millors, des del primer moment es van mostrar molt superiors als seus rivals, amb un extra d’intensitat i energia que l’Àvia no era capaç d’igualar. Les primeres aproximacions perilloses no trigarien gaire a aparèixer, en el minut 7 de joc el Sallent avisava amb un tir llunyà que Capdevila rebutjava amb certes complicacions. El gol que trencava la igualtat inicial va arribar al minut 22, quan Pladellorens es va anticipar a la defensa local per definir amb un tir enganxat al pal. El gol va fer reaccionar els berguedans, però serien de nou els blaugrana els que colpejarien de nou per posar el 0-2 al marcador, just a l’inici del segon temps. En una jugada d’estratègia a pilota aturada, els locals entraven de nou al partit, quan Rodríguez al 66 reduïa les diferències, però ràpidament el Sallent donaria la rèplica, tan sols dos minuts després Romero anotaria el definitiu 1-3 que posava punt final a les esperances dels berguedans. Tot i que encara quedava temps per disputar-se, el darrer gol va suposar un cop massa fort de superar per a l’Avià.