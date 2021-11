Vèncer en un partit de Tercera Divisió com a local, enguany, no és gens senzill. Els resultats d’aquesta jornada ho exemplifiquen: només sis dels vuit equips que han jugat a casa han sumat una victòria. Les altres confrontacions han finalitzat amb empat. Tot i això, és evident que per al Centre d’Esports Manresa guanyar al seu feu s’ha convertit en una consecució quasi inabastable. Els blanc-i-vermells presenten una trajectòria immillorable a domicili (dues victòries i tres empats, tres gols a favor i només un en contra), però només han sumat un triomf a l’estadi del Congost i, després de cedir contra la UE Olot (0 a 3), han signat tres empats consecutius a casa. Ahir, contra el tenaç CP San Cristóbal no va ser una excepció (1 a 1). La incapacitat del CE Manresa per derrotar els seus oponents quan actua com a local pot malbaratar l’oportunitat de protagonitzar un curs excepcional.

La primera part de l’enfrontament va permetre constatar una millora significativa en l’atac manresà. L’elaboració del joc ofensiu a través de la combinació es va acompanyar de constants penetracions per les bandes i de puntuals serveis en profunditat des de la defensa que van causar estralls en l’entramat defensiu visitant. En contraposició, quan l’equip va aconseguir avançar-se a l’electrònic, Nil Garrido, David Batanero i Marc Martínez no van saber retenir la pilota per tal que el seu equip es defensés a través de la possessió i aquesta circumstància va propiciar el gol de l’empat egarenc, en una jugada d’estratègia després de l’execució d’un servei de cantonada. Com a conseqüència de la igualada, el CE Manresa s’estanca a la zona mitjana de la classificació: ocupa el novè lloc amb 15 punts, però encara té a l’abast les places que donen accés a les fases d’ascens.

De l’equilibri al domini manresà

La substitució de la malmesa gespa artificial de l’estadi del Congost va determinar que el partit s’hagués de disputar al Municipal de Sallent, ja que la junta directiva del conjunt egarenc no va acceptar modificar l’ordre dels partits entre ambdues formacions. Tot i que els jugadors d’Oliver Ballabriga van retenir la pilota durant els primers 73 segons de joc, la primera rematada a porteria va ser blanc-i-vermella. Noah va aprofitar un servei en profunditat per posar a prova la concentració de Carles Segura (min 2). Ferran Costa va sorprendre en situar el davanter d’origen ghanès per la dreta de l’atac manresà i va donar la titularitat a Aleix Díaz per inquietar la defensa visitant per l’esquerra. L’equilibri va caracteritzar els primers 14 minuts de joc. Va ser Aleix Díaz qui va obrir les hostilitats. El jove mitja punta va protagonitzar una excel·lent conducció per la seva banda i, després d’introduir-se a l’àrea de penal egarenca, va servir una assistència envers Javi López que la defensa visitant va tallar amb dificultats. Álex Sánchez va palesar la seva gosadia ofensiva per la dreta (min 17) i, quan Putxi va acabar una llarga jugada d’atac amb un xut llunyà (min 23), el CP San Cristóbal ja feia deu minuts que es defensava parapetat al seu terreny de joc. Una aparició de Noah com a extrem esquerre va propiciar una enverinada centrada xut d’Àlex Iglesias (min 26) i un mil·limètric servei en profunditat de Putxi va afavorir l’acrobàtica rematada de cap de Noah (min 32) que va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria de Carles Segura. Quatre minuts després, Javi López no va aconseguir rematar una enverinada centrada d’Álex Sánchez per la dreta. Finalment, una dura entrada de Ion Vázquez a Aleix Díaz, al semicercle de l’àrea de penal egarenca, va facilitar als locals un servei de falta en immillorable posició que David Batanero va malbaratar (min 38). Per fi, a l’inici de la represa, la recompensa del gol va premiar la superioritat dels amfitrions. Noah va trencar la defensa visitant arran de la línia de fons i va assistir Javi López perquè estrenés el seu compte golejador com a local (min 48). Dos minuts després, una pilota recuperada per la defensa manresana va pemetre a Noah encarar Carles Segura, però la sortida del porter egarenc li va impedir rematar amb prou espai per materialitzar el 2 a 0.

Pressió, contundència i empat

La possibilitat d’encaixar una derrota va incitar els egarencs a rebel·lar-se i l’equip d’Oliver Ballabriga va optar per pressionar la generació de joc dels locals a camp contrari. Els visitants no van dubtar a l’hora d’aturar el joc amb faltes contundents i l’àrbitre no va saber gestionar encertadament aquest fet. Quan Touray va etzibar una gardela que va obligar Òscar Pulido a lluir-se, era palmari que calia defensar-se a través de la possessió. Era l’hora dels migcampistes. El compromís i el treball de Nil Garrido durant tot el partit va ser exemplar, però ni ell ni David Batanero ni Marc Martínez van agafar el timó de l’equip i així es va arribar al fatídic minut 86. Cinquè córner favorable als egarencs. L’executa Mario Domingo i Ricki remata de cap a gol de forma inapel·lable des del punt de penal (1 a 1). El CP San Cristóbal n’havia tingut prou amb dues ocasions per reequilibrar el marcador. Tot i la batzegada, els blanc-i-vermells van reaccionar i una precisa centrada de Pau Darbra va donar una última oportunitat a Javi López. Quan la seva rematada de cap va sortir per la línia de fons, l’empat es va consumar (min 93).