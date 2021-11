El CB Navàs Viscola va aconseguir una proesa. El conjunt bagenc va ser capaç de capgirar 23 punts en contra quan faltaven set minuts per acabar el tercer quart per acabar imposant-se 94-88 davant del Sol Gironès Bisbal.

Els jugadors bagencs no van ajustar la seva defensa durant la primera meitat i van encaixar 50 punts al descans (34-50). A la represa, els visitants van agafar un marge màxim de 23 punts (39-62) però els locals no es van rendir i es van posar a tan sols tres punts al final del tercer quart. En el darrer període, la dinàmica positiva del Navàs va fer que l’equip de casa es posés davant en el marcador i acabés de mantenir l’avantatge per acabar guanyant.