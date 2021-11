El diari esportiu L’Équipe ha informat que Kheira Hamraoui s’havia sentit amenaçada fa dos anys per l’entorn d’Hayet Abidal, la dona de l’exdefensa i exsecretari tècnic blaugrana. Un jutge d’instrucció serà designat aquest dimarts per dirigir la investigació sobre aquest ombrívol cas. Els agents contemplen diverses hipòtesis darrere de l’agressió a l’exfutbolista blaugrana, actualment a les files del PSG, i una d’elles és la venjança per una suposada relació sentimental entre Éric Abidal i Hamraoui.

Un dels actors relacionats amb aquesta pista és el segon dels detinguts la setmana passada. Segons el principal diari esportiu de França, aquest seria un tal Jaja, actualment empresonat per un altre cas a la ciutat del Roina. Ell «havia exercit fa dos anys com a pacificador després d’una petició de Kheira Hamraoui, que se sentia en perill, fins i tot amenaçada, per l’entorn de la dona d’Éric Abidal», assegura L’Équipe.

No obstant, la hipòtesi d’una venjança per part de l’entorn dels Abidal és només una pista entre d’altres, ha precisat la fiscalia. Tant Éric Abidal, dues vegades campió d’Europa amb el Barça, com Hayet Abidal podrien ser interrogats com a testimonis per aquest confús assumpte, de la mateixa manera que altres persones. Ningú encara ha sigut imputat pel cas. La policia encara no ha aconseguit detenir els dos homes encaputxats que van clavar una pallissa a Hamraoui, cosa que dificulta la investigació.

Investigació molt incipient del cas

La centrecampista del PSG, que havia jugat les tres últimes temporades al Barça, va ser agredida la nit del 4 de novembre a París durant la tornada a casa després d’un sopar d’equip. L'agressió la van cometre dos homes armats amb barres de ferro que van obrir la porta del vehicle que conduïa la seva companya Diallo i en què Hamraoui anava com a acompanyant. L’escàndol ha causat commoció al PSG, actual campió de la competició nacional, que va perdre 6-1 diumenge contra l’Olympique de Lió, el seu gran rival, després d’una setmana de bojos en el futbol femení a França.

Després que Diallo estigués detinguda durant 36 hores i es contemplés la possibilitat d’una venjança per gelosia esportiva, ara els responsables de la investigació examinen la via dels Abidal, com va revelar dilluns el diari Le Monde. «Així que ens fiquem al llit amb homes casats?», van dir suposadament els agressors a Hamraoui mentre la colpejaven.

Però l’estat incipient de la investigació convida a la prudència. De fet, la fiscalia només ha previst interrogar Éric i Hayet com a testimonis. «Si Éric Abidal és convocat en el marc de la investigació, sens dubte respondrà a totes les preguntes que li faran», va declarar Olivier Martin, advocat de l’excrac blaugrana, que va negar «amb la més gran fermesa» qualsevol implicació del seu client en l’agressió de la jugadora del PSG.