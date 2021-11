La primera visita del Volei Manresa a les Balears es va saldar dissabte amb derrota a la pista del CV Manacor per 3-1 (25-22, 25-18, 11-25 i 25-22). Els locals, que imitant al seu primer equip de la Superlliga figura en la part alta de la classificació, van sortir més desperts i preparats per al partit.

En els primers compassos, els manresencs no trobaven terra amb els seus remats, i això va facilitar que els manacorins -més ordenats- poguessin desenganxar-se ràpidament en el marcador. No va ser fins al final del primer set que el resultat es va igualar, però es va decantar a favors dels locals.

La segona màniga va ser una rèplica tan similar per les sensacions que l’entrenador manresà va optar per un canvi tàctic per al tercer set que inclouria l’aparició de l’experimentat lliure Dídac Martínez i del jove canterà Albert Orive. Aquests dos canvis van donar aire als visitants, que per sorpresa dels assistents es van imposar amb un contundent 11-25.

El quart set es va obrir com un ball de bastons amb els dos equips desplegant les seves armes ofensives i defensives i arriscant al màxim. Si bé al principi semblava que els de Manacor no podrien mantenir el control i anirien al tie-break, una sèrie d’errades dels bagencs els va permetre recuperar l’alè evitant que penalitzessin els seus errors i acabarien tancant el set i partit per només 3 punts. El Manresa, 8è a la taula, rebrà dissabte (16.30 h) el CV Sant Martí.