El Club Egiba afrontarà la final de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística en plena forma. El combinat manresà va guanyar la tercera i última fase de la primera ronda de la Lliga Iberdrola, disputada al Pavelló Sindical de Castelló de la Plana. L’equip bagenc va acumular un total de 192,732 punts i va quedar davant de les mallorquines del Xelska (186,999 punts) i de les gironines del Salt (185,198 punts).

L’expedició del Club Egiba a Castelló, pel que fa a les gimnastes, va ser formada per Lorena Medina, Ona Sánchez, Laia Font, Aina Solà, Berta Monteagudo, Mar Royo i Tisha Volleman. Aquesta és la segona victòria de l’Egiba en aquesta competició, després de l’obtinguda el mes passat a Mallorca. Amb anterioritat havien estat segones en la competició inaugural, la que van poder disputar pràcticament a casa, al pavelló municipal de Gironella.

Per aparells, la victòria de l’Egiba es va fonamentar en la diferència obtinguda en el salt i en la regularitat de les seves competidores en tots els aparells. De fet, els van guanyar tots excepte el terra només per mig punt respecte del Xelska.

Tot i que la lliga és per equips, també hiva haver premis individuals. Lorena Medina va guanyar la competició i Laia Font hi va ser tercera. Entre les deu primeres també va entrar Aina Solà (9a). Per aparells, la mateixa Medina va vèncer en terra, va ser segona en barra d’equilibris i va ocupar la mateixa posició en salt. En asimètriques, l’únic aparell sense cap gimnasta de l’Egiba al podi, va quedar quarta i Berta Monteagudo, cinquena.