La Volta a Catalunya de ciclisme farà nit a Perpinyà per primer cop des del 1955, ja que serà el punt d'arribada de la segona etapa i l'inici de la tercera, amb arribada a l'estació ceretana de La Molina. L'organització ha donat a conèixer aquest matí el recorregut de la 101a edició de la cursa, que començarà el 21 de març de l'any vinent a Sant Feliu de Guíxols i s'acabarà el dia 27 a Barcelona.

Les set etapes de la prova són les següents:

Etapa 1 (21-III). Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols

Etapa 2 (22-III). L'Escala-Perpinyà

Etapa 3 (23-III). Perpinyà-La Molina

Etapa 4 (24-III). La Seu d'Urgell-Boí Taüll

Etapa 5 (25-III). La Pobla de Segur-Vilanova i la Geltrú

Etapa 6 (26-III). Costa Daurada (Salou-Cambrils)

Etapa 7 (27-III). Barcelona-Barcelona.

Els quilometratges i el recorregut exacte es donaran a conèixer en la presentació que tindrà lloc a principis del 2022.

Després que Calella acollís l'inici de la Volta en 9 ocasions, en aquesta ocasió la prova començarà a Sant Feliu de Guíxols. L'Escala, per la seva part, s'estrenarà com a escenari d'una sortida d'etapa.

Els ciclistes també hauran d'afrontar dos finals en alt: La Molina -un dels ports més visitats per la cursa- i Boí Taüll, a on la Volta hi torna després de vint anys. L'etapa que culminarà en aquesta darrera estació tindrà el punt de partida a La Seu d'Urgell.

Vilanova i la Geltrú, ciutat amb molta tradició ciclista, acollirà novament un final d'etapa sis anys després de l'última vegada. I en la penúltima jornada, els ciclistes pedalaran per la Costa Daurada, una part del país que l'organització vol revaloritzar per a la pràctica del ciclisme d'alta competició. L'inici tindrà lloc a Salou i el final a Cambrils, amb pas per les muntanyes de Prades i el Montsant.

El britànic Adam Yates, de l'INEOS-Grenadiers, va ser el vencedor de l'edició del centenari, celebrada el passat mes de març.